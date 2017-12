Ao lado do filho, Ronaldo acompanha final do Paulistão em Campinas

O Corinthians contou com um incentivo "fenomenal" para a primeira partida da final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, em Campinas, neste domingo. Ex-jogador e declarado torcedor do clube, Ronaldo Nazário foi aos vestiários do Estádio Moisés Lucarelli e cumprimentou os membros da comissão técnica e do elenco alvinegro. Depois, o craque se dirigiu a um dos camarotes para assistir à decisão.

"(Estou) muito confiante para essa final, nos dois jogos, hoje o primeiro. Muito confiante e, junto com a torcida corintiana, vamos para cima deles", declarou Ronaldo em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do clube.

Em sua conta pessoal no Instagram, Ronaldo publicou uma foto ao lado do filho Ronald: "Vai Corinthians", escreveu o Fenômeno.