Aos 12 anos, jogador da base do Paris Saint-Germain assusta pela altura: 1,90m

Aos doze anos, ninguém tem certeza sobre se um jogador se profisisonalizará no esporte ou não, afinal, apenas começou a desenvolver a habilidade que um dia pode levá-lo aos gramados como atleta. Ainda assim, um garoto de 12 anos, que joga na base do PSG, tem chamado a atenção dos meios de comunicação europeus e da internet, por uma razão simples: já tem 1,90m de altura.

El Chadaille Bitshiabu nasceu em 26 de maio de 2005, em Villeneuve-Saint-Georges, na França, tendo doze anos atualmente, portanto. Na avaliação do PSG, é apenas um desenvolvimento precoce, estimulado pela prática esportiva, mas muita gente duvida de que ele seja um "gato", e tenha idade adulterada. Os documentos do garoto, entretanto, são confiáveis, segundo o clube.

Segundo prognóstico dos médicos que avaliaram Bitshiabu, o garoto pode passar de 2 metros de altura ainda na adolescência. Hoje, é avaliado que ele já poderia jogar com adversários de até 19 anos, embora tenha atuado na categoria sub 14. Além disso, também firmou contrato com Nike e chamou a atenção de concorrentes do time francês, como Barcelona e Manchester City.

"Não sei o que o meu filho fará na próxima temporada. É um orgulho para nós vê-lo evoluir no PSG. E a nossa prioridade é a escola e a formação dele. Dinheiro, veremos mais tarde. Quero vê-lo continuar sua evolução", afirmou Willy Bitshiabu, pai do jogador, ao jornal francês "Le Parisien".