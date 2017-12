Aos 14 anos, filho de Fernandão assina primeiro contrato com o Internacional

O jovem Enzo, de apenas 14 anos, assinou nesta quarta-feira seu primeiro contrato com o Internacional. Filho de Fernandão, o garoto, assim, ficou mais próximo de realizar o sonho de seguir os passos do pai, um dos maiores ídolos do clube gaúcho em todos os tempos.

Enzo já era atleta do Internacional e um dos destaques da base do clube, mas somente agora estabeleceu o vínculo em documento. Pela pouca idade do garoto, o contrato não é profissional, mas permite que ele dispute competições oficiais com a camisa colorada.

Os termos do vínculo não foram revelados, mas o certo é que Enzo só poderá assinar um contrato profissional com o Inter quando completar 16 anos. Nesta quarta, ele foi acompanhado de sua mãe, Fernanda Bizzotto, viúva de Fernandão, na assinatura do documento.

Enzo nunca escondeu o sonho de repetir a trajetória de Fernandão e se tornar ídolo do Inter. Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, o ex-atacante vestiu a camisa colorada entre 2004 e 2008. Aposentado, morreu na trágica queda de um helicóptero no interior de Goiás em 2014.