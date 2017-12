Aos 41 anos, ex-Corinthians se emociona com título nos jogos universitários

A final do futsal dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), disputado neste sábado, 28, no ginásio Goiânia Arena, não poderia ter sido mais emocionante. A partida entre Unip/SP e Unochapecó/SC terminou empatada em 1 a 1, e como o placar não se alterou na prorrogação, o jogo teve de ser decidido nos pênaltis. A equipe que representa a Chapecoense nas quadras mandou para fora duas cobranças e foi derrotada pelos paulistas que desperdiçaram apenas um pênalti.

"É a mesma sensação de ganhar uma liga nacional. Quem não está aqui pensa que é fácil, mas na minha idade disputar uma competição em que o limite é de 25 anos. Eu me sinto lisonjeado de ter sido escolhido... É uma honra ter participado desse time campeão", disse Paulinho Japonês, enxugando as lágrimas. "Se o técnico quiser o ano que vem estarei aqui de novo", completou o jogador que conquistou seu terceiro título nos jogos (2009, 2016 e 2017).

Camisa 10 e capitão da Unip, Paulinho é chamado pelo seus companheiros de mestre. Com 41 anos e passagem por vários times profissionais, o apelido se justifica. O ala é um dos ídolos do time de futsal do Corinthians, onde jogou de 2009 a 2013, quando foi campeão da Liga Paulista. Assim como a maioria da sua geração, ele também foi jogar na Europa, onde vestiu a camisa de clubes da Inglaterra, Rússia e Espanha. De volta ao Brasil, o corintiano foi para o rival São Paulo, e depois decidiu focar na faculdade para terminar o curso de Educação Física.

"Tive uma proposta do Marreco, mas teria de ir sozinho ou levar os filhos e minha mulher teria de largar o serviço. Na minha idade é difícil conseguir um contrato longo. Por isso, resolvi ficar em São Paulo. Quero continuar no futsal, porque é o que eu sei e o que eu amo fazer. Passei pela mão de ótimos treinadores e agora quero passar para frente aquilo que eu aprendi", declarou Paulinho, que já serve de espelho para outros jogadores.

"É uma honra jogar ao lado do Paulinho e do Leandrinho (ex-seleção de futsal) por tudo que eles representaram no nosso esporte. Aprendo muito com eles", disse, Wellignton Andrade, autor do gol da equipe da Unip.

Final feminina

Diferentemente do masculino, no jogo das meninas a Unipar não teve dificuldade para bater a Fecaf, de Taboão da Serra. Depois de vencer na semifinal as atuais campeãs da UnoChapecó, o time de Cianorte venceu o jogo por 6 a 0, com três gols de Vanessa Izidorio. "Fazer gol na final é sempre muito bom. Não fomos muito bem ao longo da competição, perdemos duas. Mas chegamos aqui com o pensamento de fazer tudo diferente e deu certo", disse a camisa 3, que conquistou pela primeira vez um título dos jogos após bater na trave no ano passado.