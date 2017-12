Aos 45 anos, Nedved interrompe aposentadoria para jogar em clube tcheco

Vencedor da Bola de Ouro em 2003, o tcheco Pavel Nedved, de 45 anos, voltará aos gramados para vestir a camisa do clube que o revelou. O anúncio foi feito no site do FK Skalná, equipe que disputa as divisões inferiores da República Tcheca.

O Skalná deixou claro em nota publicada em seu site oficial que não divulgará os termos do contrato com Nedved, mas afirmou que não há uma data definida para o tcheco jogar pela equipe, pois ele não abandonará seu cargo de dirigente na Juventus. Por conta disso, também não participará dos treinos diários com os companheiros.

No mesmo ano em que foi eleito melhor jogador da Europa, Nedved foi vice-campeão da Liga dos Campeões com a Juventus, em uma derrota para o Milan nos pênaltis.. Além do clube de Turim, o meia também defendeu a Lazio de 1996 a 2007.