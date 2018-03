Aos 48 anos, o atacante Túlio Maravilha decide voltar aos gramados

O ex-jogador Túlio Maravilha, de 48 anos, vai deixar a aposentadoria e voltar a atuar profissionalmente: o atacante vai defender o Atlético Carioca, time que estreia na quarta divisão do Campeonato Carioca em 2018.

"O Atlético Carioca vai ter a honra de ter em seu elenco o maior artilheiro em atividade no mundo. Não esqueçam: no mundo. Messi fez 600 gols agora, Cristiano Ronaldo tem 650. E eu tenho mil", afirmou em entrevista ao site FutRio.

O atacante diz que pode contribuir em especial com os jovens da equipe e para a visibilidade do campeonato. "Quando estiver chegando na hora daquele contato com os mais jovens, a maioria com idade para serem meus filhos, vou poder passar a minha experiência de 26 anos de futebol".

Túlio diz ter conversado por dois meses com os dirigentes do Atlético Carioca para definir o contrato e acha que sua vinda é positiva para o futebol carioca. "Acho que minha chegada vai ser fundamental para atrair novos patrocinadores", comenta. O atacante estreia em junho e está empolgado. "Me considero capaz de poder jogar, dentro das possibilidades, vai depender do calendário. Mas entro para ser o melhor".

Túlio diz ter marcado seu milésimo gol em 2014, quando atuava pelo Araxá, de Minas Gerais. Em toda a carreira, passou por mais de 30 clubes e defendeu a seleção em 15 partidas. O melhor momento foi a Copa América de 1995, ano em que brilhou também no Botafogo. No Brasileirão, foi o artilheiro em 1989, quando marcou 11 gols pelo Goiás, em 1994 (19 gols pelo Botafogo) e 1995 (23 gols).