Aos 9 anos, filho de Kluivert assina patrocínio com marca esportiva

O jovem Shane Kluivert, de 9 anos, já é um fenômeno no mundo do futebol. O filho do ex-atacante do Ajax, do Milan, do Barcelona e da seleção holandesa acaba de assinar contrato com a Nike, tornando-se o mais jovem atleta da história a ser patrocinado pela marca.

O filho do ex-jogador holandês atua nas categorias infantis do PSG, onde o pai foi diretor de futebol até junho, e assinou um contrato por cinco anos com a marca de material esportivo.

O pequeno craque também já é um fenômeno nas redes sociais, e já acumula mais de 133 mil seguidores no Instagram, onde postou uma imagem assinando o contrato. Shane também tem seu próprio canal no YouTube, onde posta vídeos da sua rotina de vida, dos jogos e treinos.

Confira o vídeo do jovem jogador em atividade: