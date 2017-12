APAE leiloa camisa do São Paulo autografada por jogadores para fins sociais

A APAE de Mococa, no interior de São Paulo, está realizando o leilão de uma camisa do São Paulo Futebol Clube autografada por jogadores que passaram pelo time, como Alexandre Pato, Lucão e Rafael Tolói. A peça será leiloada pelo portal Superbid e o valor arrecadado será revertido para as ações sociais da instituição.

O leilão fica no ar até o dia 31 de outubro.

A APAE de São Paulo promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, e vem promovendo os leilões virtuais como forma de aumentar a arrecadação, complementando o orçamento anual.

Se interessou pela camisa tricolor? Basta clicar aqui e fazer seu lance - o valor já alcançava R$ 200 na tarde desta quinta-feira.