Apagão no Nordeste atrapalha até partida de futebol em Fortaleza

A partida entre Vitória e Ferroviário, marcada para às 19h desta quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, foi mais uma das vítima do apagão que atingiu a região Nordeste e Norte do País nesta tarde.

Sem energia, o árbitro da partida aguarda o posicionamento dos responsáveis pelo estádio que estão tentando ligar os geradores do local. Na primeira tentativa, o gerador não suportou.

Nas redes sociais, o Vitória divulgou um vídeo e imagens para exibir o apagão. "Neste momento, os atletas seguem aguardando o retorno da iluminação. Existe uma tentativa de ligar os refletores através dos geradores", conta.

Por meio de nota, o ONS, o órgão federal responsável por gerenciar a fiscalizar a entrega de energia em todo o Brasil, informou que, às 15h48, "uma perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN), a rede nacional de distribuição de energia, causou o desligamento de cerca de 18 mil megawatts (MW), majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste.