Apesar de 'abandono', Maracanã ainda é um dos estádios 'mais badalados'

Apesar da depredação e situação de abandono que vive o Maracanã, o estádio ainda tem "moral" em todo o mundo. Em uma lista divulgada pelo diário AS, da Espanha, o estádio carioca, palco da final da última Copa do Mundo, aparece como um dos estádio mais badalados do mundo, ao lado de Santiago Bernabéu, Camp Nou e Wembley, entre outros.

Além de lembrar que o Maracanã foi palco do gol mil de Pelé, o vídeo ainda "provoca" o Brasil, ao lembrar do Maracanazo, quando a seleção brasileira foi surpreendida pelo Uruguai e perdeu a final da Copa do Mundo de 1950. Assista e veja se concorda com a lista: