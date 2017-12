Apesar de drama argentino, clima nas ruas de Buenos Aires é de confiança

Atualmente na sexta colocação e fora até mesmo da zona de repescagem para a Copa do Mundo, a Argentina vive um drama que há muito tempo não vivia com sua seleção. Há poucas horas do decisivo jogo contra o Equador, porém, o sentimento é de otimismo.

Isso fica muito claro nas ruas da capital Buenos Aires. Na Avenida 9 de Julio, uma das mais importantes da cidade, chama atenção um telão de grandes proporções com a foto de Lionel Messi e a frase "Es la hora de alentar", algo como "é hora de acreditar", pedindo que os torcedores não percam as esperanças na seleção antes do jogo acabar.

Apesar do drama, a missão argentina para se garantir na Rússia em 2018 não é tão difícil assim. Caso vença o Equador, a equipe treinada por Jorge Sampaoli não depende de nenhum outro resultado para ir à Copa. Em caso de empate, a solução é torcer por uma combinação de resultados.