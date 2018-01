Apoio do Rei! Pelé deseja sorte a Jair Ventura: 'Conquiste muitos títulos'

Apresentado como novo comandante do Santos nesta quarta-feira, Jair Ventura recebeu um apoio especial pelas redes sociais. Pelé fez questão de compartilhar a notícia do clube e desejar sorte ao técnico.

Na publicação, o ídolo fez questão de citar o pai de Jair, parceiro do tricampeonato mundial de 1970.

"Jair, eu espero que você tenha tanto sucesso no Santos quanto tive com o seu pai na seleção. Conquista muitos títulos para nós", escreveu Pelé em sua conta oficial no twitter.

Veja o post original: