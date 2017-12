Após 4 a 1 no Uruguai, torcedores exaltam Tite e já 'comemoram' hexa

O seleção brasileira ficou ainda mais perto da vaga para a Copa do Mundo de 2018 nesta quinta-feira, com a goleada de virada por 4 a 1 sobre o Uruguai, em pleno Estádio Centenário, em Montevidéu. Além do placar em si, a equipe de Tite mostrou o mesmo padrão de jogo apresentado nas últimas partidas, há quatro meses, controlando o jogo do início ao fim.

Com a vitória, Tite se tornou o primeiro treinador na história a vencer os sete partidas seguidas na história das Eliminatórias sul-americanas. Em oito jogos, sete pelas Eliminatórias e um amistoso, são oito vitórias, 22 gols marcados e somente dois sofridos.

Assim como o rendimento da seleção, a empolgação da torcida com Tite segue em alta. Confira as melhores reações nas redes sociais após a partida.