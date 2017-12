Após 5ª Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo diz: 'Sou o melhor jogador da história'

Vencedor pela quinta vez da Bola de Ouro da revista France Football, Cristiano Ronaldo não economizou ao avaliar sua própria carreira. Na entrevista dada ao veículo, ele afirmou ser o melhor jogador da história.

"Sim, eu sou o melhor jogador da história. Em tempos bons e ruins. Como Zidane nos disse no treino, é porque às vezes experimentamos momentos difíceis que os triunfos têm seu valor. A adversidade faz você trabalhar mais", respondeu.

E continuou: "É normal estar com raiva e frustração quando você não marca um gol. Se fosse o contrário, isso significaria que você não se importava. Então, sim, se eu estou tendo um jogo ruim ou um treino de merda, fico com raiva de mim mesmo. Mas quando saio do centro de treinamento, ou do estádio, consigo retomar uma vida normal".

Com a conquista confirmada nesta quinta-feira, 7, Ronaldo se igualou a Lionel Messi, os maiores vencedores do prêmio. O argentino levou o troféu em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, enquanto o português foi o melhor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Como já havia exposto anteriormente, os prêmios de Messi realmente o incomodam e, poder igualá-lo, o deixa muito satisfeito.

"É uma história engraçada, não é? Ganhei uma Bola de Ouro antes do Messi. Então ele me passou ganhando quatro em seguida. Não escondo isso, estava triste e com raiva. Ia às cerimônias e nunca ganhava. Chegou um ponto que estava desmotivado. Eu não queria mais ir. Estar lá só para a foto não me interessava", respondeu.