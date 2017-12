Após 6 eliminações em semifinais, Corinthians é campeão brasileiro de futsal

Depois de seis eliminações seguidas nas semifinais, o Corinthians finalmente foi campeão da Liga Nacional de Futsal. Após vitória por 3 a 2 em Sorocaba, o alvinegro precisava de apenas um empate para confirmar o título sobre o Magnus. No entanto, empurrado por 6 mil torcedores no Parque São Jorge, o clube goleou por 5 a 2 e ficou com a tão desejada taça.

Os destaques da partida foram Deives, que marcou dois gols, e Vander Carioca, que, aos 40 anos, adiou a aposentadoria e comandou as principais jogadas corintianas nesta segunda-feira. Melhor jogador da história do esporte, Falcão disputou sua 12ª final, ficando com o terceiro vice. Ele é o maior vencedor do torneio, com nove títulos.

Esse foi o segundo título seguido do Corinthians sobre o Magnus/ Sorocaba. No dia 1º de dezembro, o alvinegro fez 4 a 0 e foi campeão paulista sobre a equipe comandada pelo técnico Fernando Ferretti.