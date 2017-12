Após 86 anos, São Paulo é reconhecido pela FPF como campeão paulista de 1931

Depois de 86 anos, o São Paulo acaba de ser reconhecido como o campeão paulista legítimo de 1931 pela Federação Paulista de Futebol.

A confusão sempre ocorreu porque o título pertence a um outro clube chamado São Paulo, fundado em 1930 e que deixou de existir em 1935, após uma fusão, na época, com o Clube de Regatas Tietê. Na ocasião, alguns sócios frustrados acabaram refundando a equipe - e uma das tentativas acabou dando origem ao atual São Paulo Futebol Clube. As informações são da ESPN Brasil.

O clube acabou ressurgindo na região da Rua XI de Agosto, no centro da capital, após a criação, em meados da década de 30, de outra equipe por sócios do primeiro São Paulo, o Clube Atlético São Paulo (CASP). Este clube nunca chegou a disputar jogos oficiais.

De acordo com a reportagem da ESPN, durante muitos anos uma briga interna impedia a ala ligada à refundação em 1935 de reconhecer o São Paulo de 1930 como parte da equipe, segundo José Acras, historiador e um dos conselheiros mais velhos do clube do Morumbi.

No entanto, um documento do ano passado acabou reconhecendo a data de fundação como 25 de janeiro de 1930, ou seja, o clube tricolor ganhou um tempo adicional de vida e agora tem 87 anos de existência. Foi esse documento que foi aprovado pela FPF, referendando a conquista de 1931 como sendo do atual SPFC.

E, nas contas da FPF, aumentou um título de Paulistão para o tricolor. Agora são 21, atrás dos maiores ganhadores Corinthians, com 28, Palmeiras e Santos, cada um com 22 títulos.