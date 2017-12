Após agressões de jogadores, árbitros cancelam rodada do Campeonato Mexicano

Uma paralisação dos árbitros cancelou a rodada deste final de semana do Campeonato Mexicano. A decisão foi anunciada poucas horas depois de a comissão disciplinar da liga punir com 10 e oito jogos de suspensão dois jogadores que agrediram - ou tentaram agredir - árbitros durante as partidas de oitavas de final da Copa do México, no meio de semana.

Os árbitros ficaram insatisfeitos com as punições consideradas brandas contra o paraguaio Pablo César Aguilar, do América do México, e o argentino Enrique Luis Triverio, do Toluca. Os dois foram expulsos ao fim de seus jogos, na quarta-feira, quando as respectivas equipes foram eliminadas da competição.

Aguilar foi protestar contra o árbitro e, conversando cara a cara com ele, acertou-lhe uma leve cabeçada. A comissão disciplinar da Liga MX, que organiza o Campeonato Mexicano e a Copa México, deu a ele uma suspensão de dez jogos. Já Triverio, irritado com a expulsão do goleiro do seu time, colocou a mão no peito do árbitro da partida, com alguma força - não chegou a ser um empurrão.

Para a comissão disciplinar, eles "tentaram agredir" os árbitros, que consideram que foram agredidos. Inconformados, os juízes decidiram pela paralisação e, na sexta-feira à noite, o trio de arbitragem já não apareceu para trabalhar em Veracruz x Puebla. O jogo acabou cancelado.

Não se trata de uma greve, no sentido formal da palavra, porque não existe um sindicato dos árbitros. Mas eles avisaram que não trabalharão em nenhuma partida da 10.ª rodada, marcada para este final de semana. É a primeira vez que acontece uma paralisação deste tipo no México.

EXPULSÕES SEGUIDAS DE JESUS MENDEZ, ENRIQUE TRIVERIO E ALFREDO TALAVERA, DO TOLUCA, NA PARTIDA CONTRA O MONARCAS MORELIA

CABEÇADA DE PABLO CESAR AGUILLAR, DO AMÉRICA, NO ÁRBITRO AO FINAL DO JOGO CONTRA O TIJUANA