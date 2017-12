Após amistoso da seleção, Neymar e Demi Lovato se encontram novamente

Será que temos mais um casal de famosos se formando? Nesta terça-feira, 14, a cantora americana Demi Lovato publicou nos Stories de sua conta no Instagram que estava em Wembley, onde o Brasil empatou em 0 a 0 o amistoso contra a Inglaterra.

A partir de então, os fãs dela e de Neymar já começaram a especular se os dois se encontrariam, e foi o que aconteceu. Depois da partida, os dois compartilharam fotos e vídeos juntos. A dupla (ou seria 'o casal'?) estava acompanhada da apresentadora de TV anglo-brasileira Layla Anna-Lee.

A americana até gravou uma dancinha desajeitada do brasileiro ao som de "Sorry Not Sorry", principal single do último álbum de Lovato, "Tell Me You Love Me", lançado no último mês de setembro.

Em poucos minutos, as redes sociais já começaram a repercutir o novo encontro entre Neymar e Demi, com alguns já até especulando o apelido do casal, "Neymi" ou "Deymar".

Esta foi a segunda vez que os dois se encontraram, pelo menos publicamente. Antes, a cantora havia assistido a um jogo do atacante ainda pelo Barcelona, em julho, nos Estados Unidos, durante a pré-temporada do time catalão, como publicado pelo Emais. Depois da partida, os dois se encontraram nos corredores do MetLife Stadium, em Nova York, com direito a uma foto dela com a camisa de Neymar.

Demi e Neymar eu shippo sim e muito! Já quero residência conjunta aqui no BR e decidam-se meu povo, vai ser #Neymi ou #Deymar ? — Felipe Lovato Gomez (@felipegonzaga07) 15 de novembro de 2017

Demi Lovato e Neymar hmmmm sei não hein — Eduardo (@ddoardu) 15 de novembro de 2017

Demi Lovato e Neymar juntos Agora que o Hexa Vem ! Menino Neymar tigrão — Boulevard Citou (@Boulevard_vo) 15 de novembro de 2017

to simplesmente amando essa interação demi lovato - neymar — daniela (@iamdemivamps) 15 de novembro de 2017

Neymar é um cara de muita sorte né, demi lovato é um sonho que poucos podem. — Cristhian Couto (@crisruanc) 15 de novembro de 2017

Nem p o Neymar fazer um golzinho hoje pra impressionar a crush Demi Lovato né — Mands ❤ REPUTATION (@mandstories) 15 de novembro de 2017

Gente e esse storie q a Demi Lovato gravou do menino Neymar. Se eles estão se pegando, vou ficar bem feliz — jessikao (@shutupjecik) 15 de novembro de 2017

eu shippo o neymar e a demi lovato — gabriela (@gabicha_) 15 de novembro de 2017

Neymar postando stories c a demi lovato: Bonito Que bonito hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? — Luísa (@momottabiano) 15 de novembro de 2017

Demi Lovato em Wembley e Neymar não solta a bola, seria algo em comum? — The time ⏰ (@JoaoVick17) 14 de novembro de 2017

- vamos ali jantar - quem vai? - só eu uma amiga, ninguém de mais - pic.twitter.com/Qxdp7lyGYQ — Carlos Santana (@WhoIsCarlos) 15 de novembro de 2017

Cansada desse mimi...vai ser Demi lovato e Neymar o dia todo — Ro (@PerfeitosBrumar) 15 de novembro de 2017