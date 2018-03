Após anúncio de ingressos para 'final', São Paulo aponta 'erro técnico' de site

O São Paulo emitiu uma nota na madrugada desta quinta-feira em que explica a gafe da noite anterior, em que o site Total Acesso, que comercializa ingressos do time, "queimou a largada" e liberou a página para vendas de entradas para uma possível final do time tricolor com o Palmeiras, no próximo sábado, pelo Paulistão. O time do Morumbi acabou eliminado horas depois pelo Corinthians.

O constrangimento foi grande nos bastidores do São Paulo. Sobretudo por ter causado a impressão de que o clube poderia estar com o clima de "já ganhou" em relação à partida que ainda seria disputada contra o Corinthians. Nas redes, a repercussão foi bastante negativa, a ponto de são-paulinos afirmarem que o printscreen da página da Total Acesso se tratava de uma montagem para ser usada como chacota contra o time tricolor.

De acordo com o clube, houve um erro técnico por parte da empresa e não houve venda de ingressos - apenas a abertura de uma página em que, posteriormente, seria utilizada para uma eventual venda de ingressos. "Um teste para situação eventual foi colocado no ar de forma equivocada. Não houve abertura para venda de ingressos online, e sim um procedimento de avaliação da empresa que foi ativado por engano."

A diretoria tricolor afirma não ter tido a intenção de "antecipar situação não concretizada" e promete melhorar o atendimento ao público em relação à venda de ingressos. "O clube assegura que em hipótese alguma teve a intenção de antecipar uma situação não concretizada e se compromete a estudar o caso para melhorar o atendimento."