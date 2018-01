Após aposentadoria, Zé Roberto leva Portuguesa à final da Copa Rubro-Verde

Aposentado oficialmente dos gramados depois da participação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Zé Roberto atuou os 90 minutos na vitória da Portuguesa por 2 a 0 sobre a Portuguesa Londrinense, no Canindé, pela Copa Rubro-Verde. Com a vitória assegurada e a classificação garantida para a final da competição, Zé Roberto foi tietado pelos jogadores e pela torcida que pediu a sua permanência no clube: "Fica Zé" e "Não é mole, não, porco é o c… Zé Roberto é Leão”, foram os gritos ouvidos no Candindé.

E antes mesmo da bola rolar, a noite teve um capítulo memorável. Zé Roberto fez a preleção, que lembrou um dos seus momentos mais marcantes com a camisa do Palmeiras. O veterano motivou os jogadores do clube, onde foi revelado há 20 anos: "Vocês é quem vão começar a nova história da portuguesa", disse aos atletas antes da partida.

Foi no clube paulista onde Zé Roberto deu os primeiros passos no futebol, despontando pela equipe onde foi finalista do Campeonato Brasileiro em 1996, se transferindo em 1997 para o Real Madrid e depois brilhando no futebol internacionalmente, tanto que defendeu a seleção brasileira em duas edições da Copa do Mundo, em 1998 e 2006.