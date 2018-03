Após ausência no 'Jogo Aberto', Denílson renova com a Band

Ausente da tela da TV Bandeirantes desde o final do seu contrato, o ex-jogador Denílson renovou com a emissora por mais dois anos nesta terça-feira, 31. A assinatura do vínculo foi divulgada pelo jogador e pelo canal nas redes sociais.

No Instagram, Denílson anunciou que retornará nesta quarta-feira, 31, ao "Jogo Aberto", programa que participava diariamente ao lado de Renata Fan. "Contrato renovado e muito feliz com o respeito e principalmente o carinho que recebi nesse curto período fora do programa. Podem ter certeza que estou voltando com muito mais força", escreveu.

O ex-jogador estava fora do ar desde o final do ano passado, já que uma política da emissora impedia que funcionários sem a situação regularizada apresentassem seus programas.

Em meio a especulações sobre uma demissão da TV Bandeirantes, a assessoria de imprensa do jogador divulgou, na última quinta-feira, 25, uma nota explicando as negociações. No comunicado, esclareceu que, enquanto ocorressem as tratativas, ele permaneceria de férias.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, uma as exigências do comentarista para renovar era maior participação nas ações de merchandising da emissora.