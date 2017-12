Após Barça 'anunciar' Di María, time da 3ª divisão 'contrata' Messi

Por um instante, o coração dos jornalistas de plantão e dos torcedores de Paris Saint-Germain e Barcelona pararam depois que o perfil oficial do clube catalão no Twitter publicou que Ángel Di María era o mais novo reforço da equipe.

No entanto, o próprio Barça desmentiu a informação, alegando que as contas do clube nas redes sociais haviam sido invadidas.

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 de agosto de 2017