Após briga em treino, internet prevê próximo card do UFC: Semedo vs. Neymar

Já envolvido em uma novela quase sem fim sobre uma possível ida para o Paris Saint-Germain, Neymar foi manchete nos jornais esportivos do mundo nesta sexta-feira, 28, devido a um incidente lamentável durante um treinamento do Barcelona, nos Estados Unidos.

O craque foi filmado discutindo e trocando empurrões com o meia Nelson Semedo, recém-contratado do Benfica. Segundo informações da imprensa europeia, o brasileiro teria se desentendido com o português após um lance e enfrentado o novo companheiro. Ao final do entrevero, Neymar também tira o colete e deixa o treino.

Aproveitando toda essa confusão, o portal de esportes norte-americano "anunciou" uma nova superluta que deve, inclusive, desbancar a tão aguardada "Mayweather vs. McGregor": Semedo vs. Neymar.

De um lado, Neymar Junior, "The Wantaway" ("Aquele-Que-Quer-Sair", em português). Do outro, Nelson Semedo, "The New Boy" ("O Novato"). Será que Dana White vai querer agenciar esse confronto também?

Nelson Semedo vs. Neymar—who you got? #neymar #semedo #barcelona #fcb #ufc Uma publicação compartilhada por Bleacher Report Football (@brfootball) em Jul 28, 2017 às 5:19 PDT