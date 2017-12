Após cantor seguir Bruna, Neymar avisa: 'Pra falar com ela, me chama no privado'

Se Neymar é implacável com os zagueiros adversários, ele também não perde tempo na vida amorosa. Depois que o perfil no Instagram "Bomba de Estrelas" publicou que o cantor americano Chris Brown havia seguido as brasileiras Anitta e Bruna Marquezine, o camisa 11 do Barcelona agiu rápido e marcou território.

"Chris Brown passou a seguir Anitta e Bruna Marquezine aqui no Instagram! Será que o cantor já está querendo um 'feat' com a poderosa brasileira ou está de olho na namorada do Neymar?", escreveu a página na legenda da foto.

Momentos depois, o próprio craque foi até o perfil e comentou: "Se ele quiser falar com a Bruna, é só me chamar no privado. Segura Chris... Único Brown que eu conheço é o Carlinhos".

Outros usuários da rede social acharam engraçada a reação de Neymar e apoiaram a atitude dele.

