Após carona, Carille brinca com Roger: 'Ele está com salário atrasado'

Fábio Carille esbanjou bom humor nesta sexta-feira ao comentar sobre a carona que deu ao técnico Roger Machado, após a reunião realizada na quinta-feira, para definir os horários dos dois jogos da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Segundo o treinador corintiano, o palmeirense revelou para ele que o time alviverde está com dificuldades financeiras. Era, claro, uma brincadeira.

"Não sei se devo falar... Bom, vamos lá. O Palmeiras está com o salário atrasado e ele teve que vender o carro. Estava a pé, por isso precisou de carona", contou, arrancando gargalhadas dos jornalistas, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira.

Mas antes de reagir ao questionamento com bom humor, o corintiano ressaltou o respeito que tem com o palmeirense. "Eu respeito muito o Roger, sem ter uma proximidade com ele. O Tite e o Cléber Xavier falavam muito bem dele. Não somos amigos, mas temos respeito um pelo outro", explicou.

A relação de Carille com treinador virou polêmica na semifinal contra o São Paulo. Após o primeiro jogo, ele reclamou que o técnico Diego Aguirre não o cumprimentou antes da primeira partida, realizada no Morumbi.

Corinthians e Palmeiras iniciam a decisão do Paulistão neste sábado, às 16h30, na Arena Corinthians. O segundo jogo ocorrerá no Allianz Parque, domingo (8).