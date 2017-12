Após 'chocolate' no Barça, Di María e Cavani comemoram aniversário com bolo

O PSG atropelou o Barcelona na última terça-feira, vencendo o time catalão por 4 a 0, no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões. Para deixar a festa completa, dois dos principais jogadores do time fizeram aniversário: Di María e Cavani. Ao final da partida, os jogadores da equipe francesa levaram bolo aos aniversariantes, ainda no vestiário.

Di María, autor de dois gols no jogo, completou 29 anos, enquanto Cavani, que marcou o último tento da partida, fez 30. Os dois times voltam a se encontrar no próximo dia 8 de março, no Camp Nou, em Barcelona. O time do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) tem uma tarefa praticamente impossível, afinal nunca um time conseguiu reverter um placar de 4 a 0 na Liga dos Campeões.