Sadio Mané pede desculpas ao goleiro Ederson por 'choque acidental'

O atacante Sadio Mané, do Liverpool, pediu desculpas a Ederson, do Manchester City, pelo chute que acabou acertando durante a partida entre os dois times, no último sábado, 9. Em sua conta no Instagram, o senegalês publicou uma foto do brasileiro com curativos no rosto e o desejou melhoras.

"Eu espero e desejo que Ederson tenha uma recuperação rápida. Peço desculpas por ele ter se machucado durante nossa colisão acidental no campo e também por ele não poder completar a partida em função disso. Eu rezo para que ele melhore rapidamente e volte a jogar logo porque é um jogador que alta qualidade", colocou o atacante na legenda da foto.

Mané e Ederson se chocaram aos 36 minutos do primeiro tempo, após o senegalês tentar dominar uma bola e acertar o rosto do brasileiro com as travas da chuteira. Após longo atendimento médico, o goleiro foi retirado de campo de maca e substituído por Claudio Bravo. Pelo lance, o atacante recebeu cartão vermelho direto do árbitro Jonathan Moss.

I hope and wish Ederson a quick recovery. I am so sorry he was hurt during our accidental collision on the pitch and am sorry for him that he could not complete the match because of it. I pray he heals fast and is back playing very soon because he is highest quality player.☝️ Uma publicação compartilhada por Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) em Set 9, 2017 às 11:43 PDT

Nas entrevistas coletivas após o jogo, os técnicos dos dois times isentaram Mané, afirmando que ele não viu a chegada do brasileiro. Pep Guardiola afirmou que seu jogador não havia sofrido fraturas e até brincou, dizendo que "ele talvez fique até mais bonito depois disso".

Horas depois da partida, Ederson publicou mensagem em suas redes sociais afirmando que estava bem e que o lance havia sido "um grande susto".