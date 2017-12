Após cirurgia bem sucedida, City publica foto de Jesus sorrindo

Realizada em Barcelona, na noite desta quinta-feira, a cirurgia do quinto metatarso do pé direito de Gabriel Jesus foi bem sucedida. Horas depois do procedimento, o Manchester City publicou uma foto nas redes sociais em que o atacante aparece sorrindo e com o pé enfaixado. O tempo de recuperação do brasileiro é estimado entre dois e três meses.

Gabriel Jesus foi operado pelo médico Ramon Cugat, profissional de confiança de Pep Guardiola e que conheceu quando ainda era jogador. Foi com o médico que o atual técnico do City finalmente curou um problema na coxa, que o afetou entre 1997 e 1998 e pelo qual havia recebido 21 diagnósticos diferentes. Desde então, ele envia os atletas dos clubes que treina para se tratarem com ele, como citado em matéria do GloboEsporte.com.

No Barcelona, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Cesc Fàbregas, Carles Puyol, David Villa e Andres Iniesta se consultaram com Cugat, na maioria das vezes por problemas de joelho. O mesmo aconteceu no Bayern, com Thiago Alcântara, e agora no City, com Vincent Kompany e Kevin De Bruyne, além de Gabriel Jesus.