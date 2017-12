Após clássico, jogadores do Milan vandalizam vestiário do estádio da Juventus

Contrariados com o pênalti marcado aos 51 minutos e que decidiu o clássico contra Juventus, os jogadores do Milan destruíram o vestiário do Juventus Stadium, em Turim. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, um dos mais revoltados era o atacante colombiano Carlos Bacca.

Segundo o portal Football Italia, entre os itens vandalizados estariam armários, cadeiras e até alguns escudos da Juventus nas paredes.

À emissora RAI Sport, o técnico rossonero Vicenzo Montella pediu desculpas pela reação. "Passamos um pouco da linha no final do jogo e eu peço desculpas pela agitação que aconteceu", afirmou o treinador. "Espero que aqueles que assistem em casa possam entender que há muita tensão. Alguns dos meus jogadores estavam em lágrimas no vestiário, mas eles precisam ser fortes."