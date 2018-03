Após confirmação de cirurgia, Neymar publica mensagem motivacional

O Paris Saint-Germain confirmou nesta quarta-feira que Neymar será operado para correção da lesão no pé direito. Após o comunicado, o craque brasileiro usou as redes sociais para publicar uma mensagem motivacional.

"Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la", escreveu Neymar em seu perfil oficial no Instagram.

O procedimento, segundo o time francês, será realizado no Brasil, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, com o acompanhamento do cirurgião Gérard Saillant, colaborador da equipe francesa.

A lesão de Neymar, uma fissura no quinto metatarso do pé direito, aconteceu durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês.

Veja o post original: