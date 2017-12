Após 'cornetada' por causa de cinto, Detran elogia Neymar e conclui: 'Hexa vem'

Na última semana, o Detran de São Paulo deu uma verdadeira bronca em Neymar, craque do Paris Saint-Germain, que apareceu ao lado de alguns 'parças' em uma van em movimento sem usar o cinto de segurança. Nesta segunda-feira, porém, o craque se redimiu, aparecendo novamente com seus amigos, mas, desta vez, com todos bem protegidos.

A atitude, registrada por Neymar em seu Instagram Stories, foi comemorada pelo Detran, que não poupou elogios ao jogador e até mesmo profetizou: "Ontem foi dia de chaleira, chapéu, drible e, claro, gol do menino Neymar Jr na estreia pelo Paris Saint-Germain. E hoje nem tem jogo, mas ele já marcou outro golaço (e fez questão de mostrar). SIM, O HEXA VEM", comemorou, em sua página no Facebook.

A postagem levou os fãs à loucura e muitos deles elogiaram que Neymar tenha seguido as normas de trânsito dessa vez. Já outros, em tom mais rígido, disseram que ele só fez isso porque as leis de trânsito na Europa são mais rígidas do que no Brasil. Será mesmo?