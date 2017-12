Após críticas, Neto responde Felipe Melo: 'Não vou deixar de falar'

No dia seguinte às críticas feitas por Felipe Melo, o comentarista e ex-jogador Neto usou seu programa na TV Bandeirantes, o "Donos da Bola", para rebater as declarações do volante do Palmeiras.

"Quero deixar bem claro que a Sociedade Esportiva Palmeiras é diferente do Felipe Melo e de qualquer outro jogador. Do Ademir da Guia, do Marcos, do Velloso, de quem quer que seja. O Palmeiras está acima de jogador. A gente respeita o Palmeiras e vamos falar do Felipe Melo aqui, sim. Não é porque ontem me chamou de 'bobão' que a gente não vai falar, não. Até porque eu estou bobão demais, mesmo, pelos filhos que tenho, pela minha mulher que está grávida", falou Neto.

"Não vou deixar de falar. Eu e o Müller. Até porque estou há 15 anos aqui e a Band sempre deixou a gente trabalhar com dignidade, com respeito e liberdade. Mas não vou entrar na pilha de quem não tem qualidade para falar as coisas. É muito fácil eu aqui usar o microfone da Band para xingar, falar, mostrar, mas não, não quero nada disso. Quem entra em confronto é porque não tem categoria para desenvolver uma relação", continuou o ex-camisa 10 do Corinthians.

"As críticas que faço são técnicas, são de bola. Fico muito feliz pelas pessoas assistirem o 'Donos da Bola' e o que eu falo repercutir mais do que o que os caras falam na Globo. Porque o que os caras da Globo falaram dele, é brincadeira. Agora, quando eu falo, a repercussão minha é na rua, no porteiro, na zona, no bar, supermercado, é em todo lugar."

Neto completou: "Quem quer confronto toda hora, e ainda ganhando jogo, de 1 a 0, estreia, hein? Não, é desequilíbrio, e quem tem desequilíbrio não chega a lugar nenhum. A Band sempre deu liberdade e vou falar de futebol. Não tenho que dar resposta pra ninguém, diga-se de passagem, e muito menos o Müller. A gente tem que saber lidar com a vida, respeitando as pessoas, é excelente. Vamos ver no decorrer do ano, porque se jogar mal, é na goela, é no meio, em qualquer um".