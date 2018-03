Após críticas, torcida rubro-negra abraça retorno de Julio Cesar ao Flamengo

A principio, o retorno de Julio Cesar ao Flamengo não agradou parte da torcida. Porém, parece que os rubro-negros mudaram de ideia nesta segunda-feira, após a apresentação do jogador.

O goleiro chega ao Flamengo para cumprir contrato de três meses e com salário simbólico de R$ 15 mil reais mensais. Durante a coletiva de imprensa, ele mesmo afirmou que não pretende renovar após o período e que espera encerrar a carreira com título.

"Não existe a possibilidade de estender o contrato, mesmo que eu jogue e vá muito bem. O Flamengo não precisa, tem grandes goleiros. Minha volta é um projeto de três meses para encerrar carreira depois do Carioca", afirmou Julio Cesar, que está de volta ao time onde deu os seus primeiros passos no futebol.

Nas redes sociais, os torcedores abraçaram a ideia. "Bem-vindo ídolo", Tem o meu respeito, o melhor goleiro que eu ja vi no Mengão", "boa sorte ao Julio Cesar", escreveram.

Vale lembrar que alguns fãs ainda criticam o projeto e reforçam que o clube precisa de contratações em outras posições.

se hj nos flamenguistas falamos que nunca fomos rebaixados é por causa do Júlio César respeitem ele e a história que ele tem no clube — d¡g ???? (@pogbw) 29 de janeiro de 2018

"Vim pra somar, colaborar principalmente no vestiário. Venho com muita responsabilidade. Quero encerrar a carreira ganhando título". — Mulambada News (@MulambadaNews) 29 de janeiro de 2018

DE VOLTA AO FLAMENGO, JÚLIO CESAR DIZ QUE QUER ENCERRAR CARREIRA NO CLUBE COM TÍTULO

"Eu saí do clube com 5 meses de salários atrasados, me pediram para colocar o clube na justiça e eu disse NÃO. Dps de um tempo, fui procurado pelo clube para quitar as dívidas com juros e correção e eu disse NÃO. Devo muito mais ao clube, que o Flamengo me deve..." - Júlio César. — Caíque (@caiquemoraisf) 29 de janeiro de 2018