Após derrota do Corinthians, rivais lembram de previsão de Renato Gaúcho

Após um primeiro turno histórico, com 14 vitórias e cinco empates, o Corinthians já acumula três derrotas e um empate no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A mais recente queda foi diante do Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0.

Ainda com a bola rolando, muitos corintianos já se assustavam com a brusca queda de rendimento do clube nas últimas rodadas. Por outro lado, os rivais lembravam da previsão dada por Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, vice-líder: "O Corinthians ainda vai despencar".