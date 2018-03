Após derrota do PSG, Neymar lamenta por não estar em campo

Sem Neymar, o Paris Saint-Germain encarou o Real Madrid nesta terça-feira e acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões depois de perder por 2 a 1. Fora de campo, o craque brasileiro usou o seu perfil no Instagram para lamentar a derrota.

"Estou triste pela derrota, muito mais triste por não estar em campo ajudando meus companheiros! O que me deixa orgulhoso é ver o esforço de todos. Parabéns mon gars, ALLEZ PARIS", escreveu o jogador que se recupera de uma cirurgia realizada no último sábado (03) para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Durante o jogo, Neymar também usou as redes sociais para mostrar seu apoio ao PSG. Ele chegou a publicar uma imagem para dizer: "Estou longe, mas estou com vocês". Além de uma vídeo destacando a força da torcida francesa.

Veja o post original: