Após derrota no clássico, torcida do São Paulo perde a paciência com Dorival

O Palmeiras conseguiu, mais uma vez, bater o São Paulo no Allianz Parque. A equipe alviverde garantiu a vitória por 2 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Este foi o sexto resultado positivo em seis ocasiões que o time superou o rival na arena.

O resultado, é claro, gerou a felicidade dos palmeirenses e a revolta da torcida do São Paulo. O alvo, já é um velho conhecido das recentes reclamações são-paulinas: o técnico Dorival Junior.

Nas redes, a torcida tricolor perdeu a paciência com o atual comandante da equipe. "Quem será o novo técnico do São Paulo? Ja deixem seus nomes, Dorival já era", "Volto a repetir: Dorival é o Ganso dos técnicos. Vive do primeiro semestre de 2010 até hoje", "O que o Dorival tem contra o São Paulo?", "Na boa? Fora Dorival! Chega disso", escreveram alguns dos internautas.

Confira a repercussão:

Palmeiras fez ótimo clássico. Normal , sobra. São Paulo de Dorival ñ dá sinal algum de melhora. Isto é o mais preocupante. — André Plihal (@plihalespn) 9 de março de 2018

Volto a repetir: Dorival é o Ganso dos técnicos. Vive do primeiro semestre de 2010 até hoje — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 8 de março de 2018

Dorival praticamente mostrou que não sabe mais o que fazer ao trocar três no intervalo. Independente da ruindade do time, seria digno ele pedir o chapéu. — Sombra (@sombra97fm) 9 de março de 2018

Futebol é assim . E Dorival Júnior depende dos próximos 45 minutos para permanecer no cargo . Justo ? — Arnaldo Ribeiro (@ArnaldoESPN) 9 de março de 2018

Quem será o novo técnico do São Paulo? Ja deixem seus nomes, Dorival já era. — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 9 de março de 2018

Dorival Júnior joga sua última cartada no intervalo . Pelo jogo, e pelo cargo . Três mexidas de uma vez — Arnaldo Ribeiro (@ArnaldoESPN) 9 de março de 2018

O que o Dorival tem contra o São Paulo? — Tuco ???? (@Arthur_gc_) 9 de março de 2018

Na boa? Fora Dorival! Chega disso. Treinador muda sim a postura de um time. Treinador de verdade, sabe incendiar sua equipe. Sabe deixar os caras com sangue nos olhos. Não é o caso de Dorival com o São Paulo. Estamos em Março, foram 3 clássicos e 3 derrotas. Até quando?? — SPFC MAIS! (@spfc_mais) 9 de março de 2018