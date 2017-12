Após derrota para o Botafogo, torcedor do Sport ateia fogo ao próprio corpo

Um torcedor do Sport Club do Recife de 54 anos foi hospitalizado, na noite desta quarta-feira, 8, após atear fogo ao próprio corpo. Segundo informações da Polícia Militar, publicadas pelo jornal Diário de Pernambuco, a tentativa de suicídio aconteceu como forma de protesto após derrota do clube rubro-negro para o Botafogo, por 2 a 1.

De acordo com Marcos Barreto, chefe da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, do Recife, Severino Nascimento da Silva teve 15% do corpo queimado. As mãos tiveram queimaduras de segundo grau profundas e o rosto, de segundo grau superficial.

Aos médicos, Severino relatou que, após a derrota do Sport, ficou atordoado e discutiu com a mulher. Morador de Condado, cidade a 50 km do Recife, o homem foi atendido por uma ambulância e conduzido pela Polícia Militar ao hospital, situado no centro da capital pernambucana.

+ Dono de time do Mato Grosso anuncia venda da equipe no Facebook

+ Gattuso entrega Pirlo: 'Parece quieto, mas é um grande filho da p...'

+ Siga o Fera no Twitter!

Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport foi derrotado na Ilha do Retiro por 2 a 1 pelo Botafogo. Com o resultado, o clube foi ultrapassado pelo Vitória e entrou na zona de rebaixamento pela terceira vez no torneio. Antes, o time recifense havia ficado na zona da degola na 9ª e na 30ª rodadas.

O Sport, que chegou a ficar na 5ª colocação nas 13ª e 15ª rodadas, tem registrado um retrospecto ruim no campeonato. Nos últimos 16 jogos (entre a 18ª e 33ª rodadas), o clube venceu um, empatou seis e perdeu nove.