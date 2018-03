Após derrota, torcedores da Portuguesa protestam e comem pizzas dos jogadores

A Portuguesa não vai bem no Campeonato Paulista A2 e, nesta terça-feira, 30, perdeu por 3 a 0 para o Oeste, no Canindé. Revoltada com mais este resultado, a torcida decidiu fazer um protesto, que podemos considerar um dos mais criativos de todos os tempos.

Ao final da partida, torcedores interceptaram um motoboy que faria a entrega de dez pizzas aos jogadores do elenco. O grupo deu cerca de R$ 300 reais ao entregador e dividiu as pizzas sendo quatro aos funcionários do clube e seis aos torcedores.

+ Menino problema? Relembre as confusões de Neymar no Paris Saint-Germain

+ Neymar dá chapéu e 'trolla' adversário na vitória do PSG; veja lances

+ Siga o Fera no Twitter!

Segundo o portal NETLUSA, que divulgou o ocorrido, a entrega de pizzas aos jogadores depois das partidas, tanto dentro, como fora de casa, são comuns. Sendo assim, já imaginavam que a entrega iria acontecer.

Após cinco partidas, a Portuguesa ocupa a 12ª colocação da Série A2, com quatro pontos conquistados com uma vitória, um empate e três derrotas.

A próxima partida da Lusa no campeonato será daqui mais de uma semana, no sábado, 10, contra o Votuporanguense.