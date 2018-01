Após desejar sorte, Neymar zoa cabelo de Philippe Coutinho: 'Tá na moda?'

Basta uma rápida stalkeada pelas redes sociais de Neymar, já dá para perceber que ele valoriza muito as amizades. E o camisa 10 do Paris Saint-Germain demonstrou mais uma vez sua "parceria" nesta semana, quando dois amigos trocaram de time.

Nesta segunda-feira, 8, durante a apresentação oficial de Philippe Coutinho no Barcelona, Neymar publicou em sua conta no Instagram uma foto do meia, e ainda zoou com o cabelo dele. "Muito feliz por ti, irmão. Te desejo todo sucesso do mundo, tenho certeza que você vai ser muito feliz. E me diz: esse cabelo está na moda?"

À noite, o próprio Coutinho postou algumas fotos de sua primeira aparição no Camp Nou. Nos comentários, Neymar falou mais uma vez do penteado do amigo: "Cabelo tá fera demais".

Além do ex-meia do Liverpool, ele também desejou o melhor para outro amigo, Diego Souza, que trocou o Sport pelo São Paulo. Depois do atacante colocar uma foto com a camisa do tricolor paulista, Neymar foi mais sucinto e comentou apenas "boa sorte".