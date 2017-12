Após destruir a Chape, Guerrero é o Fera da 9ª rodada do Brasileirão

Assim como fez com a defesa da Chapecoense, Paolo Guerrero não deu chances aos seus adversário e, com extrema facilidade, foi eleito o Fera da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Indicado pelos três gols e a assistência para Diego na goleada por 5 a 2, o peruano venceu a disputa ao receber 59% dos votos.

Diego, que marcou duas vezes na mesma partida e ainda deu passe para um dos gols de Guerrero, ficou na segunda posição, com 23% dos votos. Roger, do Botafogo, foi o terceiro, com 10%, enquanto Copete, do Santos, ficou com 8%.

Quem foi o #Fera da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 23 de junho de 2017

Contratado pelo Flamengo no meio de 2015, Guerrero está vivendo seu melhor momento no rubro-negro neste ano. Em 24 partidas até aqui nesta temporada, ele já tem 16 gols, contra 18 marcados em todo o ano passado.

Antes da Gávea, Guerrero teve uma passagem marcante pelo Corinthians, onde chegou em 2012, semanas depois do time ter conquistado a Copa Libertadores. Meses depois, ele foi o autor dos dois gols do alvinegro no Mundial de Clubes, sendo um na semifinal, contra o Al-Ahly, e outro na decisão, contra o Chelsea.

Também no time do Parque São Jorge, levantou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2013. Nos três anos que jogou no Corinthians, ele esteve em 130 jogos e marcou 54 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Quando ainda estava nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru, Guerrero foi contrato pelo Bayern de Munique. E foi pelo time B do clube que ele fez sua estreia como profissional, em 2002. O peruano alternou entre o elenco principal e o Bayern II entre 2004 e 2006, até que foi contratado pelo Hamburgo, onde ficou até assinar com o Corinthians.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.