Thiago Motta atropela torcedor do PSG e sai sem prestar socorro

A torcida do Paris Saint-Germain ficou inconformada após a eliminação do clube na Liga dos Campeões. A derrota por 6 a 1 para o Barcelona não contou com a participação de Thiago Motta, mas mesmo assim o jogador arrumou problemas com os fãs do clube.

Durante a saída da equipe francesa na madrugada desta quinta-feira, um grupo de torcedores protestou contra atuação dos jogadores. Sem policiamento no local, Thiago Motta acabou atropelando um dos fãs. Segundo a emirrosa francesa RMC Sport, que fez o registro da confusão, o atleta saiu do local sem prestar socorro. O torcedor sofreu uma lesão nas costas e foi encaminhado para o hospital. Veja as imagens: