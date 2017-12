Após eliminação, Felipe Melo critica juiz 'caseiro' no Mineirão

Ainda no caminho para os vestiários do Mineirão, após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro e a eliminação da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 26, Felipe Melo não poupou a arbitragem de críticas.

Em entrevista ao repórter André Hernan, do SporTV, o meio-campista palmeirense declarou: "Sabe o que está acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira. Depois botam esse (árbitro) caseiro. No final do jogo, ficaram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não faz nada. Parabéns pra ele!"

O árbitro da partida em Belo Horizonte foi Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

Titular nesta quarta, Felipe Melo foi substituído pelo técnico Cuca aos 12 minutos do segundo tempo, que mandou a campo Raphael Veiga. O treinador palmeirense, inclusive, protagonizou um dos melhores lances do jogo, ao dominar de calcanhar um chutão dado pelo zagueiro Yerry Mina.