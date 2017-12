Após estreia histórica, G. Jesus faz confissão inusitada sobre gases: 'Tô podre'

Na vitória por 4 a 0 do Manchester City sobre o West Ham, nesta quarta-feira, Gabriel Jesus se tornou o primeiro jogador na história a estrear na Premier League com um gol e uma assistência. Muito feliz e relaxado após a partida, a ex-joia palmeirense fez uma confissão hilária ao seu companheiro de time Fernandinho.

Na saída do gramado, Jesus foi abraço pelo sorridente volante e disse: "Morri, veio. Tô podre... Soltei um peido. Ali agora com o Delph". Depois do desabafo, Fernandinho riu ainda mais e seguiu ao lado do atacante. Você pode conferir o vídeo no ESPN.com.br.