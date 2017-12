Champions, Bola de Ouro e Euro: CR7 tem o aniversário 'mais feliz' em 2017

Além de Neymar, outra grande estrela que faz aniversário neste domingo é Cristiano Ronaldo, que completa 32 anos. E este talvez seja o dia 5 de fevereiro mais feliz do português, já que ao longo do último ano conquistou a primeira Eurocopa da história de Portugal, levou sua quarta Bola de Ouro e foi campeão pela terceira vez da Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo começou a carreira no Sporting, de Portugal, em 2002. Em 31 partidas, marcou cinco gols.

Escolhido por Alex Ferguson após um amistoso entre o Sporting e o Manchester United, se transferiu para o futebol inglês em 2003, onde ficou até 2009. Em Old Trafford, foi tricampeão da Premier League (2006/07, 07/ 08 e 08/ 09), da Copa da Inglaterra (2003/ 04), da Copa da Liga (2005/ 06 e 08/ 09), da Liga dos Campeões (2007/ 08) e do Mundial de Clubes (2008). Na Inglaterra foram 292 partidas e 118 gols.

A carreira de Cristiano, no entanto, atingiu outro patamar no Real Madrid, clube que defende desde 2009. Na equipe madridista, foi campeão da La Liga (2011/ 12), da Copa do Rei (2010/ 11 e 13/ 14), da Liga dos Campeões (2013/ 14 e 15/16) e o Mundial de Clubes (2014 e 16).

Com 384 gols, marcados em 374 jogos, CR7 é o maior artilheiro da história merengue. Ele também é o máximo goleador da história da seleção de Portugal, com 68 gols, espalhados por 136 confrontos. Segundo o FutDados, em toda a carreira, Cristiano Ronaldo já entrou em campo 833 vezes e balançou as redes em 575 oportunidades.