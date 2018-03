Após fazer 2 em goleada, Hazard realiza desejo de menino e o dá sua camisa

O Chelsea atropelou o Brighton por 4 a 0, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Um dos destaques da partida foi o atacante Eden Hazard, mas, depois do apito final, ele fez um ato tão bonito quanto os dois gols que fez nos 90 minutos.

Durante todo o jogo, um pequeno torcedor do Chelsea exibiu uma placa na lateral do Falmer Stadium que dizia: "Hazard, eu posso por favor ganhar sua camiseta?"

Assim que a partida terminou, Eden Hazard saiu do meio-campo, correu na direção do garoto, tirou sua camiseta e jogou na direção dele. O menino não conteve as lágrimas e chorou enquanto seu pai e uma outra criança o parabenizava.

