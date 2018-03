Após gafe, Barcelona corrige escudo do Palmeiras em montagem; veja

Com a chegada do colombiano Yerry Mina, o Barcelona publicou um artigo para falar sobre os jogadores que já vestiram a camisa do clube catalão e do Palmeiras. Porém, a reportagem cometeu uma gafe e resolveu o problema nesta segunda-feira.

Tudo começou com uma montagem em que aparecia o escudo do Palmeiras Futebol Clube, de Natal (RN). O erro não passou despercedibo, mas o torcedor alviverde já pode ficar tranquilo. Quem ler a reportagem poderá conferir que o link já está atualizado com o símbolo do Palmeiras.

Mina passa a ser o décimo primeiro jogador que defendeu as cores do Palmeiras e do Barcelona. Antes dele, aparecem os jogadores Da Silva, Keirrison, Henrique, Marinho, Bio, Cleo, Marcelo, Rivaldo, e Edmílson. Deco também é incluído na lista como um "caso especial" por ter jogado futebol de salão pelo Palmeiras entre 1992 e 1995.