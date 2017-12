Após garantir empate ao Real, C. Ronaldo é flagrado furando farol vermelho

A noite de quarta-feira não foi fácil para Cristiano Ronaldo. Apesar de ter feito os dois gols que garantiram o empate do Real Madrid contra o Las Palmas, por 3 a 3, o craque português teve uma das suas piores atuações recentes. Errando finalizações, dribles e até domínios, o camisa 7 não parecia nem um pouco feliz em campo.

Mas Cristiano Ronaldo foi mal também depois do jogo. Em vídeo gravado pelo jornal espanhol AS, o atacante é flagrado furando um semáforo vermelho poucos segundos depois de deixar o Santiago Bernabéu, acompanhado de sua namorada, Georgina Rodriguez. E o português não se hesitou nem mesmo com a presença de uma viatura policial.

Você pode conferir o vídeo da infração de trânsito de Cristiano Ronaldo aqui.