Após gol decisivo, fiel canta: 'Kazim é melhor que o Drogba'

Com a negociação com Didier Drogba frustrada, o ataque do Corinthians pode ter encontrado o seu novo ídolo estrangeiro: Kazim. Após marcar o gol da vitória da 1 a 0 sobre o Osasco Audax, pelo Campeonato Paulista, o inglês naturalizado caiu nas graças da fiel, que cantou "Olé, olé, olá, o Kazim é melhor que o Drogba".

Ao portal ESPN, o camisa 18 corintiano elogiou o craque marfinense. "Drogba é Drogba, Kazim é Kazim. Ele é um grande jogador, perfeito, mas eu posso fazer um pouco também", brincou.

O time está em primeiro lugar no grupo A do Paulistão, com 9 pontos, dois acima do vice-líder, Ituano.