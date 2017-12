Após gol nos acréscimos, jogador ganha carvão e 10 kg de carne como prêmio

Tudo parecia se encaminhar para a primeira derrota do Veranópolis no Campeonato Gaúcho neste domingo, 19, em partida em casa, no Estádio Antônio David Farina. Após escanteio de John Lennon, Reinaldo abriu o placar para o Cruzeiro, de Porto Alegre, ainda no primeiro tempo. O time da Serra Gaúcha conseguiu garantir um empateapenas aos 48 minutos do segundo tempo, com um gol de Mateus Santana.

Pelo lance, o volante se tornou o artilheiro do clube no Gauchão, com dois gols, e foi eleito o craque do jogo pela rádio Veranense, da cidade de Veranópolis. Como prêmio, ele recebeu 10 kg de carne e um saco de carvão, cedidos pelo Açougue do Marin.

Com o resultado, o Veranópolis está em quarto lugar no Campeonato Gaúcho, com seis pontos, metade do somado pelo líder, Novo Hamburgo, que ganhou todas as quatro partidas do torneio.