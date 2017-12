Após goleada, torcedores da Juve dormem em aeorporto; equipe volta pra casa

Decepcionados, exaustos, alguns bêbados... o Aeroporto de Cardiff, no País de Gales, virou um "centro das lamentações" dos frustrados torcedores da Juventus, depois da derrota e consequente perda do título para o Real Madrid neste sábado, na final da Liga dos Campeões.

Muitos dos torcedores italianos viajaram sem hotel reservado e, segundo a reportagem, algumas centenas acabaram dormindo no local após a decepção em campo.

Na manhã deste domingo, no retorno à Itália, o Juventus acabou sendo recebido e apoiado por cerca de 300 torcedores - e os jogadores, em especial o goleiro e capitão Gianluigi Buffon, acabaram agradecendo o apoio da torcida após a goleada por 4 a 1.

Os jogadores foram recebidos com gritos de "obrigado, rapazes. Estaremos sempre com vocês e nunca abandonaremos. A Champions venceremos no ano que vem".